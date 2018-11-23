В эти выходные пройдет закрытое сообщество в «Друзьях», на котором нужно быть тем, кому небезразлично творчество местных музыкантов. Театр Хоббитон впервые за долгое время покажет спектакль «Сирано де Бержерак. Спортивных мероприятий в эти выходные тоже будет больше обычного: футбольный матч «Ротора», соревнование по водному поло и последний осенний волгоградский велопарад. Следите за событиями Волгограда с нами — с календарем событий «Живой Волгоград»!

№5

В баре «Друзья» появилось закрытое сообщество Картель. Первая встреча состоится уже в это воскресенье. Картель — это вечеринка, на которой раз в месяц будут собираться лучшие группы Волгограда. 25 ноября выступят группы Astronauts’ n all, Landscape garden, Greengrave. Вход только по записи. Подробности, а также контакты организаторов, ищите по ссылке.

№4

В субботу и воскресенье у вас есть возможность прийти и поболеть за выход нашей команды по водному поло в следующий тур российской Суперлиги. В бассейне спортивного комплекса на «Семи ветрах» мужская команда «Спартак-Волгоград» будет играть с командой из Москвы «Динамо». Подробности в нашем календаре событий.

№3

В это воскресенье театр Хоббитон покажет спектакль «Сирано де Бержерак». Историю о судьбе некрасивого, умного и стеснительного героя, который боится признаться в любви, покажут в Доме Офицеров. Билеты раскупают очень быстро, если хотите попасть на спектакль, то поторопитесь. Подробности здесь.

№2

Эти выходные, как и предыдущие, не обойдутся без футбола. На стадионе «Волгоград Арена» пройдет матч 23-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» — «Шинник». Подробности смотрите в нашем календаре событий.

№1

25 ноября от Царицынской оперы стартует последний осенний волгоградский велопарад. Если у вас нет своего велосипеда, то вы можете взять его абсолютно бесплатно у партнеров организаторов, если оставите им предварительную заявку. Все подробности и контакты вы найдете по этой ссылке.

Что не вошло в ТОП-5

Досуг:

Выставки:

Концерты, вечеринки:

Следите вместе с нами за новостями Волгограда и календарем «Живой Волгоград», чтобы не пропустить ничего нового.

А еще любой желающий может сказать нам «спасибо» за наше дело и поддержать календарь, кликнув сюда

Следите за нами в соцсетях, там мы публикуем ежедневную повестку дня, а также то, что будет в городе в ближайшие дни:

“Живой Волгоград”. С нами ваши будни и выходные в Волгограде станут интереснее!