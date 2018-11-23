В эти выходные пройдет закрытое сообщество в «Друзьях», на котором нужно быть тем, кому небезразлично творчество местных музыкантов. Театр Хоббитон впервые за долгое время покажет спектакль «Сирано де Бержерак. Спортивных мероприятий в эти выходные тоже будет больше обычного: футбольный матч «Ротора», соревнование по водному поло и последний осенний волгоградский велопарад. Следите за событиями Волгограда с нами — с календарем событий «Живой Волгоград»!
№5
В баре «Друзья» появилось закрытое сообщество Картель. Первая встреча состоится уже в это воскресенье. Картель — это вечеринка, на которой раз в месяц будут собираться лучшие группы Волгограда. 25 ноября выступят группы Astronauts’ n all, Landscape garden, Greengrave. Вход только по записи. Подробности, а также контакты организаторов, ищите по ссылке.
№4
В субботу и воскресенье у вас есть возможность прийти и поболеть за выход нашей команды по водному поло в следующий тур российской Суперлиги. В бассейне спортивного комплекса на «Семи ветрах» мужская команда «Спартак-Волгоград» будет играть с командой из Москвы «Динамо». Подробности в нашем календаре событий.
№3
В это воскресенье театр Хоббитон покажет спектакль «Сирано де Бержерак». Историю о судьбе некрасивого, умного и стеснительного героя, который боится признаться в любви, покажут в Доме Офицеров. Билеты раскупают очень быстро, если хотите попасть на спектакль, то поторопитесь. Подробности здесь.
№2
Эти выходные, как и предыдущие, не обойдутся без футбола. На стадионе «Волгоград Арена» пройдет матч 23-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» — «Шинник». Подробности смотрите в нашем календаре событий.
№1
25 ноября от Царицынской оперы стартует последний осенний волгоградский велопарад. Если у вас нет своего велосипеда, то вы можете взять его абсолютно бесплатно у партнеров организаторов, если оставите им предварительную заявку. Все подробности и контакты вы найдете по этой ссылке.
Что не вошло в ТОП-5
Досуг:
- День открытых дверей
- Чемпионат по брейк-дансу «Battlefield Комсомолл»
- Как провалить свой собственный IT-проект и получить из этого пользу?»
- Открытый фестиваль конкурса «Жизнь в танце»
- Дни современного французского кино
- Шоу под дождем «Между мной и тобой»
- Мастер-класс «Блокнот с объемными картинками»
- Мастер-класс в честь Дня мамы
Выставки:
- Выставка «Советские военнопленные в Норвегии»
- Выставка «Мифы планеты»
- Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген»
- Фестиваль роботов
Концерты, вечеринки:
- Концертная программа «На пороге зимы»
- Концерт Вячеслава Бутусова
- Концерт «Дети Rave»
- Концерт Radio Tapok
- Концерт группы «8 марта» | Дуэт Lova
- Концерт дуэта Humans
- Дуэт Виктор Кальнов и Дмитрий Саврасов
- Концерт группы Radio City
- Концерт трибьют Сектор Газа
- Концерт «Слова на ветер»
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