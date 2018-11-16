В тот уикенд Планетарий устраивает космические выходные, в «Старой Сарепте» отметят день рождения Деда Мороза, в музее Машкова пройдет увлекательная лекция про улицу Мира, в «Акварели» состоится кулинарный баттл, а на центральном стадионе сыграют команду «Ротор» и «Томь.» Больше мероприятий смотрите в конце публикации и в нашем календаре событий «Живой Волгоград».
№5
В эту субботу и воскресенье Волгоградский планетарий приглашает к себе на семейный праздник «Космические выходные». Впервые в Волгоградском планетарии на Фестивале оживут одновременно 7 площадок и 10 интерактивных зон. Родители и дети вместе совершат головокружительное путешествие в космос и откроют новые миры. За подробной информацией и стоимостью переходите по ссылке в наш календарь событий.
№4
Волгоградский музей изобразительных искусств продолжает устраивать мероприятия в рамках проекта «Первая улица Мира». На этот раз в музее пройдет лекция Романа Шкоды «Оксюмороны улицы Мира». На ней вы узнаете, таит ли в себе улица Мира историю, о которой мы не знаем? Какие загадки и приметы прошлого могут встретить нас на прогулке по ней? Подробности по ссылке.
№3
Новый год уже близко: осталось чуть больше месяца. Приблизить этот праздник, а также задуматься о подарках детям вы можете 18 ноября на дне рождения Деда Мороза. На празднике в «Старой Сарепте» дети будут делать подарки своими руками, играть и танцевать со Снегурочкой, а также напишут письмо Деду Морозу в Великий Устюг.
№2
В эту субботу в ТРЦ «Акварель» пройдет самый настоящий кулинарный поединок между приглашенными известными творческими людьми Волгограда. Зрители будут пробовать еду и выбирать, кто готовит лучше всех. Также у вас будет возможность участвовать в конкурсах, выигрывать призы и получать подарки от спонсоров. Вход свободный.
№1
В это воскресенье на футбольном поле «Волгоград Арена» вновь будет жарко. В 14:00 начнется матч команд ФК «Ротор» и ФК «Томь». Покупайте билеты и будьте теми, кто увидит это первым.
Что не вошло в ТОП-5
Досуг:
- Лекция «Pro диагноз: о тайнах медицины, покрытая мраком истории»
- Сальса, бачата, кизомба
- Милонга в «Дыхании души»
- Выставка живописи и графики «Контрасты»
- Лекция «Ловушки академической музыки»
- Военно-патриотическая реконструкция «Битва за Сталинград»
- Шоу историй
- Сальса, бачата, кизомба
- Мастер-класс «Брелки с кистями и перьями»
Выставки:
- Выставка «Советские военнопленные в Норвегии»
- Выставка «Мифы планеты»
- Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген»
- Фестиваль роботов
Концерты, вечеринки:
- Концерт Мальбэк и Сюзанна
- Концерт Иракли
- Концерт Дениса Михайлова (Группа «Обе рек»)
- Концерт группы «Атика» | Дуэт «Doublemotion»
- Концерт «Acoustic country blues»
- Концерт группы «Megapolis»
- Концерт группы «Моя дорогая»
- Концерт «2rbina 2rista»
- Концерт группы «Lukarna»
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