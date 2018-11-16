В тот уикенд Планетарий устраивает космические выходные, в «Старой Сарепте» отметят день рождения Деда Мороза, в музее Машкова пройдет увлекательная лекция про улицу Мира, в «Акварели» состоится кулинарный баттл, а на центральном стадионе сыграют команду «Ротор» и «Томь.» Больше мероприятий смотрите в конце публикации и в нашем календаре событий «Живой Волгоград».

№5

В эту субботу и воскресенье Волгоградский планетарий приглашает к себе на семейный праздник «Космические выходные». Впервые в Волгоградском планетарии на Фестивале оживут одновременно 7 площадок и 10 интерактивных зон. Родители и дети вместе совершат головокружительное путешествие в космос и откроют новые миры. За подробной информацией и стоимостью переходите по ссылке в наш календарь событий.



№4

Волгоградский музей изобразительных искусств продолжает устраивать мероприятия в рамках проекта «Первая улица Мира». На этот раз в музее пройдет лекция Романа Шкоды «Оксюмороны улицы Мира». На ней вы узнаете, таит ли в себе улица Мира историю, о которой мы не знаем? Какие загадки и приметы прошлого могут встретить нас на прогулке по ней? Подробности по ссылке.



№3

Новый год уже близко: осталось чуть больше месяца. Приблизить этот праздник, а также задуматься о подарках детям вы можете 18 ноября на дне рождения Деда Мороза. На празднике в «Старой Сарепте» дети будут делать подарки своими руками, играть и танцевать со Снегурочкой, а также напишут письмо Деду Морозу в Великий Устюг.



№2

В эту субботу в ТРЦ «Акварель» пройдет самый настоящий кулинарный поединок между приглашенными известными творческими людьми Волгограда. Зрители будут пробовать еду и выбирать, кто готовит лучше всех. Также у вас будет возможность участвовать в конкурсах, выигрывать призы и получать подарки от спонсоров. Вход свободный.



№1

В это воскресенье на футбольном поле «Волгоград Арена» вновь будет жарко. В 14:00 начнется матч команд ФК «Ротор» и ФК «Томь». Покупайте билеты и будьте теми, кто увидит это первым.



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Досуг:

Выставки:

Концерты, вечеринки:

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