В эти выходные событий не так много, но все-таки есть куда сходить. Нас ждут: детский мастер-класс, лекция о том, как снять кино, фестиваль роуд-шоу УАЗ Патриот, фестиваль огня и света, матч «Ротора» и кое-что еще, что не вошло в ТОП-5. Одеваемся потеплее и не сидим на диване перед телевизором.
№5
В это воскресенье в Hungry кафе пройдет бесплатный мастер-класс для детей по изготовлению ароматной и шипящей бомбочки для ванны. Кто знает, может после этого мастер-класса ваш ребенок потом захочет открыть свое собственное дело по изготовлению натуральной косметики. Подробности в нашем календаре событий.
№4
11 ноября в ЛОФТ1890 пройдет вторая лекция и воркшоп Петра Дзогаба на тему кино. Как снять фильм, чтобы его заметили на фестивале? Можно ли снять кино без голливудских бюджетов? Об этом вы узнаете в это воскресенье. Мероприятие платное, подробности здесь.
№3
10 и 11 ноября возле ТРК «Парк Хаус» пройдет федеральное роуд-шоу УАЗ Патриот. Любой желающий сможет убедиться в улучшенной управляемости, повышенном комфорте и сильных качествах обновлённого внедорожника. Подробности по ссылке.
№2
В субботу в ЦПКиО пройдет фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем». Гости праздника увидят огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации, световые номера и много пиротехники. Мероприятие платное, на входе к нему будут продаваться билеты. Подробности в календаре.
№1
10 ноября «Ротор» снова принимает матч на своем стадионе. В 14:00 на «Волгоград Арене» состоится матч между командами ФК «Ротор» и ФК «Авангард» из города Курск. Покупай билеты и поддержи свою любимую команду. Подробности по ссылке.
Что не вошло в ТОП-5
Досуг:
- Кукольное представление «Колобок» и «Домовенок Кузя»
- Экскурсионно-интерактивная программа в честь Дня Параскевы пятницы
- Антиквиз «Посиделки»
Спорт:
Выставки:
- Выставка «Твой космос»
- Выставка «Советские военнопленные в Норвегии»
- Выставка «Мифы планеты»
- Выставка «Магия линии»
- Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген»
- Фестиваль роботов
- Выставка уникальной коллекции монет
Концерты, вечеринки:
- Трибьют «Машина времени» и «Воскресенье»
- Концерт группы «Newtone»
- Концерт «Project F» и «Евротур»
- Концерт группы «Мадрид»
- Концерт группы «Какая разница»
- Хаус вечеринка «Лампа»
- Хор Турецкого
- Концерт «Tanwanobu project»
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