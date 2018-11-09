В эти выходные событий не так много, но все-таки есть куда сходить. Нас ждут: детский мастер-класс, лекция о том, как снять кино, фестиваль роуд-шоу УАЗ Патриот, фестиваль огня и света, матч «Ротора» и кое-что еще, что не вошло в ТОП-5. Одеваемся потеплее и не сидим на диване перед телевизором.

№5

В это воскресенье в Hungry кафе пройдет бесплатный мастер-класс для детей по изготовлению ароматной и шипящей бомбочки для ванны. Кто знает, может после этого мастер-класса ваш ребенок потом захочет открыть свое собственное дело по изготовлению натуральной косметики. Подробности в нашем календаре событий.

№4

11 ноября в ЛОФТ1890 пройдет вторая лекция и воркшоп Петра Дзогаба на тему кино. Как снять фильм, чтобы его заметили на фестивале? Можно ли снять кино без голливудских бюджетов? Об этом вы узнаете в это воскресенье. Мероприятие платное, подробности здесь.

№3

10 и 11 ноября возле ТРК «Парк Хаус» пройдет федеральное роуд-шоу УАЗ Патриот. Любой желающий сможет убедиться в улучшенной управляемости, повышенном комфорте и сильных качествах обновлённого внедорожника. Подробности по ссылке.

№2

В субботу в ЦПКиО пройдет фестиваль огня и света «Вместе Зажигаем». Гости праздника увидят огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации, световые номера и много пиротехники. Мероприятие платное, на входе к нему будут продаваться билеты. Подробности в календаре.

№1

10 ноября «Ротор» снова принимает матч на своем стадионе. В 14:00 на «Волгоград Арене» состоится матч между командами ФК «Ротор» и ФК «Авангард» из города Курск. Покупай билеты и поддержи свою любимую команду. Подробности по ссылке.

Что не вошло в ТОП-5

Досуг:

Спорт:

Выставки:



Концерты, вечеринки:

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