В первые выходные зимы хочется снега и куда-нибудь сходить развеяться после нудной рабочей недели. За снег мы не отвечаем, а вот куда сходить — посоветовать можем. 1 и 2 декабря в городе пройдут: премьерный показ спектакля «Тургенев. Сегодня!», встреча с дизайнерами и модный показ, трехдневное празднование дня рождения бара «Аляска», презентация нового альбома группы «Хроники Края», выставка международного образования и многое другое. Следите вместе с нами за новостями Волгограда и календарем событий «Живой Волгоград», чтобы не пропустить ничего нового!
№5
№4
В эту субботу в креативном пространстве «ИКРА» пройдет важное музыкальное событие Волгограда. На импровизированной сцене группа «Хроники Края» презентует новый альбом. Выступление пройдет в большом конференц-зале. Приходите и поддержите местных музыкантов в первый день зимы. Подробности по ссылке.
№3
Приятно осознавать, что в нашем грустном городе развивается как местная музыкальная сфера, так и сфера моды. В эту субботу в мастерской Фактура пройдет встреча с местными модными дизайнерами. Они расскажут про свой путь, как попасть на фешн-вик, а также презентуют коллекции и устроят показы своих лучших луков. Вход свободный.
№2
30, 1 и 2 декабря бар «Аляска» с размахом отмечает свой день рождения. Программы каждого дня празднования вы можете посмотреть в нашем календаре. Мы же хотим обратить ваше внимание на то, что в воскресенье там будет играть очень крутая группа из Волжского Microwave Popcorn. Выступление этих ребят большая редкость, поэтому пропустить их концерт мы крайне не рекомендуем.
№1
В эту субботу на протяжении всего дня в отеле «Hilton Garden Inn» будет проходить всероссийская выставка «Международное образование». На выставке пройдут встречи с представителями зарубежных школ и университетов, на которых они презентуют программы обучения, а также смогут дать индивидуальные консультации. Подробное расписание семинаров вы найдете по этой ссылке. Вход бесплатный.
Что не вошло в ТОП-5
Досуг:
- Забег parkrun
- Акция «Музей для всех!» в музее «Старая Сарепта»
- Акция «Музей для всех!» в панораме «Сталинградская битва»
- Акция «Музей для всех!» в краеведческом музее
- Интерактивная программа «Волшебная страна»
- Экскурсия по улице Мира с Романом Шкодой
- Лекция «Актуальность поэзии серебряного века»
- Авторский вечер Михаила Жванецкого
- Что? Где? Когда?
- Показательное выступление самбо
- Мастер-класс «Солнечные пятна на инее»
- Мастер-класс «Подвесная геометрия»
- Квиз Волгоград
- TRUEщоба battle
- Лекция «Pro_депрессию: мне грустно или это диагноз?»
- Стендап
Концерты, вечеринки:
- Музыкальная программа «Звуки зимнего волшебства»
- Концерт группы El’rin | Дуэт «Фиеста»
- Концерт дуэта Project F
- Трибьют AC/DC
- Вечеринка ORG125
- Концерт «От сердца к сердцу»
- Концерт «Папин Олимпос» и «Космонавтов нет»
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