В первые выходные зимы хочется снега и куда-нибудь сходить развеяться после нудной рабочей недели. За снег мы не отвечаем, а вот куда сходить — посоветовать можем. 1 и 2 декабря в городе пройдут: премьерный показ спектакля «Тургенев. Сегодня!», встреча с дизайнерами и модный показ, трехдневное празднование дня рождения бара «Аляска», презентация нового альбома группы «Хроники Края», выставка международного образования и многое другое. Следите вместе с нами за новостями Волгограда и календарем событий «Живой Волгоград», чтобы не пропустить ничего нового!

№5

«Тургенев. Сегодня!» В это воскресенье в библиотеке им. Горького покажут мировую премьеру киноверсии спектакля Московского академического театра имени В. Маяковского. Спектакль выходит в честь его 200-летнего юбилея. Если вы любите театр и творчество Ивана Сергеевича Тургенева, то вам обязательно нужно сходить. Вход свободный.

№4

В эту субботу в креативном пространстве «ИКРА» пройдет важное музыкальное событие Волгограда. На импровизированной сцене группа «Хроники Края» презентует новый альбом. Выступление пройдет в большом конференц-зале. Приходите и поддержите местных музыкантов в первый день зимы. Подробности по ссылке.

№3

Приятно осознавать, что в нашем грустном городе развивается как местная музыкальная сфера, так и сфера моды. В эту субботу в мастерской Фактура пройдет встреча с местными модными дизайнерами. Они расскажут про свой путь, как попасть на фешн-вик, а также презентуют коллекции и устроят показы своих лучших луков. Вход свободный.

№2

30, 1 и 2 декабря бар «Аляска» с размахом отмечает свой день рождения. Программы каждого дня празднования вы можете посмотреть в нашем календаре. Мы же хотим обратить ваше внимание на то, что в воскресенье там будет играть очень крутая группа из Волжского Microwave Popcorn. Выступление этих ребят большая редкость, поэтому пропустить их концерт мы крайне не рекомендуем.

№1

В эту субботу на протяжении всего дня в отеле «Hilton Garden Inn» будет проходить всероссийская выставка «Международное образование». На выставке пройдут встречи с представителями зарубежных школ и университетов, на которых они презентуют программы обучения, а также смогут дать индивидуальные консультации. Подробное расписание семинаров вы найдете по этой ссылке. Вход бесплатный.

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Досуг:

Концерты, вечеринки:

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