С декабря 2018 года Международный аэропорт Волгоград и авиакомпания «Уральские авиалинии» открывают новые регулярные рейсы в Ереван и в Тбилиси.

Как сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, первый рейс в Ереван состоится 11 декабря 2018. Далее — каждый вторник. Вылет в 13:50 (по местному времени), длительность перелета — 1 час 45 минут.

Из Еревана самолет будет приземляться в Волгограде по понедельникам в 19:45.

А первый рейс в Тбилиси отправится 18 декабря. Отправление из Волгограда в 8.00 (по местному времени), длительность перелета – 1 час 40 минут. Рейсы будут совершаться каждый вторник.