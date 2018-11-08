Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает детей и их родителей на очередной представление театра кукол «Колобок» — «Домовенок Кузя», которое состоится уже в ближайшие выходные. Представление будет проходить 10 ноября, начало в 11:00.

Во время спектакля ребята познакомятся с непоседливым хранителем дома и узнают о его удивительных приключениях. Представление будет длиться 40 минут и рассчитано на возрастную группу 3+. Поэтому даже маленькие зрители смогут побывать на спектакле.

Стоимость: 150 руб.

Запись на программу: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.