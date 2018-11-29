Электрокары, голосовые помощники, роботы… Судя по новостям, мы живем в ожившем научно-фантастическом романе. Но что будет, если чудеса прогресса объединить со сказочным волшебством? Чтобы ответить на этот вопрос, Google, «Союзмультфильм» и «Билайн» запустили проект «От мала до велика» — онлайн-марафон по чтению сказок (подробности по ссылке).

Но даже если вы не собираетесь принимать участие в сказочных чтениях, умение снимать качественное видео со вашим участием наверняка пригодится.

Так, качественно снятый отрывок сказки в вашем исполнении станет приятным сюрпризом для ваших друзей или дорогого человека — ведь в нем можно зашифровать тайное послание, совет или даже признание в любви. Выделяющийся видеоролик привлечет больше внимания к вашему блогу, а умение держаться перед камерой станет большим преимуществом при прохождении видеоинтервью.

Получается, сегодня именно видеоконтент становится одним из главных способов передачи информации. Можно даже сказать, что умение записывать видео сегодня так же важно, как раньше — умение писать.

Хотите научиться эффектно читать на камеру и снимать качественные ролики со своим участием? Мы попросили профессиональных тренеров по актерскому мастерству, готовивших участников проекта «От мала до велика» на кастингах в салонах «Билайн», поделиться лайфхаками, которые помогут вам стать настоящими виртуозами видеосъемки.

Вероника Чепегина, преподаватель техники речи Московской школы радио и телеканала «Эфир»:

— Не надо заниматься скороговорками! Пока вы не узнаете, как их правильно применять для тренировки речи, это будет приносить только вред. Учитесь говорить ритмично, размеренно, контролируя темп. И попробуйте проговорить что-либо, хорошо артикулируя, чувствуя согласный звук. Вы заметите, что энергетика речи изменилась.

По мнению эксперта, тем, кто мечтает записывать качественные видео, нужны не скороговорки, которые часто советуют для тренировки речи, а, наоборот, «чистоговорки» — ритмически организованные тексты с определенной фонетической задачей.

Радик Шарапов, тренер по ораторскому искусству, Владивосток:

— Перед записью видео выступления нужно настроиться: выдохнуть, расправить плечи и забыть о том, что видео посмотрит многомиллионная аудитория. Представьте, что перед вами маленький кудрявый мальчик, который является единственным слушателем.

Далее скажите самому себе, что это будет лучшее выступление в вашей жизни, что вы будете говорить громко четко и с выражением. Самовнушение действительно помогает — голос становится крепким и уверенным, а это уже половина успеха.

Ксения Телешова, телеведущая, модный тренер по речи Центра красноречия, Екатеринбург:

— С голосом надо дружить. И управлять темпом, потому что сказки нужно читать не спеша, с интонациями и паузами — они очень важны для передачи смысла. Поэтому мой совет: уважайте знаки препинания. Если в тексте стоит запятая — делайте небольшую паузу, а если точка — значительную.

Также Ксения советует не пренебрегать специальными упражнениями, которые помогут расслабиться, сконцентрироваться, подготовить зрение и настроить речевой аппарат. Например, прочитать пару фраз с сомкнутыми губами и «прокатиться» голосом от фальцета до баса и обратно. Также полезна разминка артикуляционного аппарата — для этого можно сначала широко раскрыть рот и снова медленно сомкнуть зубы. Есть даже специальные упражнения для языка, отмечает Ксения: расслабить, положить на нижнюю челюсть, выгнуть чашечкой, подняв кончик к небу. Выполняя их, рот следует держать открытым, а губы расслабленными. После такой разминки можно смело приступать к чтению

Валентин Кузнецов, эксперт по подготовке к публичным выступлениям, телеведущий, актер, Санкт-Петербург:

— Если вы хотите записать «улетное» видео и сказку, нужно сделать несколько вещей: во-первых, разговаривайте с камерой, не прячьте свои глаза в текст. Во-вторых, нужны эмоции. По максимуму используйте свое лицо и голос, чтобы их проявить. В-третьих, выбирайте хорошее освещение и фон. И, наконец, самое главное — записывая свое видео, получайте удовольствие.

Не сомневаемся, что эти советы помогут вам записать отличное видео.

10 декабря 2018 г. в финале известные деятели культуры и обычные интернет-пользователи прочитают около 70 народных и авторских сказок в прямом эфире YouTube в течение 10 часов. А осуществить все задуманное организатору проекта Google поможет качественная связь между участниками и зрителями со всей России, которую обеспечит технологический партнер проекта «Билайн».