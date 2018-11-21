Студенты продолжают знакомиться с различными профессиями. Так, студенты Волжского политехнического техникума стали участниками Дня карьеры, организованного компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» при поддержке регионального комитета промышленности и торговли. Для решения задачи по обеспечению кадрами Гремячинского ГОКа в ссузе была открыта новая специальность — «Химическая технология неорганических веществ». Первый набор на новую специальность будет осуществляться уже в следующем году. Сейчас же идет процесс лицензирования.

Кроме того, в техникуме готовят и по другим специальностям, которые востребованы на горно-обогатительном комбинате. Ознакомить студентов с особенностями работы предприятия позволяют регулярные Дни открытых дверей, а также Дни карьеры, которые проходят на базе учебных заведений.

Напомним, компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовится к запуску нового предприятия по добыче калийных солей и производству хлористого калия в рамках масштабного инвестиционного проекта по освоению Гремячинского месторождения в Волгоградской области. На сегодняшний день завершается строительство рудника и обогатительной фабрики. Только на первом этапе реализации проекта созданы порядка тысячи рабочих мест.

Отметим, что с 2014 года в регионе созданы 12 новых производств и 31 новый производственный участок, в 2018-м — два новых производства и 14 производственных участков. Эта работа будет продолжена — накануне об этом шла речь на встрече Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.