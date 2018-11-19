В ближайшую субботу в Волгограде состоится турнир «Кубка первокурсников. Первый семестр» по игре «Что? Где? Когда?». Для того, чтобы принять участие в игре, нужно всего лишь быть студентом первого курса образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Волгограда. Ну и ещё нужно собрать свою команду.

Во время игры участники делятся на два зачета:

— зачет студентов вузов (студенты первого курса образовательных организаций высшего образования);

— зачет студентов ссузов (студенты первого курса профессиональных образовательных организаций).

Регистрация команд уже ведется, если вы решили участвовать — стоит поторопиться. Зарегистрировать команду можно по ссылке.

Турнир пройдет 24 ноября в 15:00 в ТРК «Парк Хаус» (бульвар 30-летия Победы, 21).

Начало регистрации команд в 14:30.