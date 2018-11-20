На минувшей неделе талантливые жители региона были награждены стипендиями губернатора. Свидетельства получили 39 жителей волгоградского региона, среди них были юные таланты, а также заслуженные деятели культуры и искусства.

Среди стипендиатов были воспитанники школ искусств, которые отличились в номинациях «Музыкальное исполнительство», «Актерская специальность», «Художественные специальности», «Фольклорные и театральные специальности», «Вокальные специальности». Сертификаты получили учащиеся из Волгограда, Волжского, Камышина, Суровикино, Фролово, Котельниково и Городищенского района.

Также стипендии получили 18 артистов театров и творческих коллективов, преподавателей и экскурсоводов из областного центра, Камышина и Калача-на-Дону. В их числе — артистка Волгоградского академического симфонического оркестра Елена Аленькая, актриса Волгоградского ТЮЗа Елена Бабкина, дирижер ансамбля российского казачества Евгений Воронин, артистка Волгоградского областного театра кукол Татьяна Катулина, актриса Волгоградского молодежного театра Вероника Куксова.

А ещё в число награжденных вошли: артист Волгоградского ТЮЗа Владимир Гордеев, артист балета ансамбля танца «Юг России» Артем Крутов, артистка Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Юлия Маркушина, актриса Волгоградского молодежного театра Тамара Матвеева, артистка Волгоградского областного театра кукол Ольга Молодцова, артист балета ансамбля российского казачества Александр Таряников, актриса Волгоградского НЭТа Вера Шаркова, артистка балета «Царицынской оперы» Светлана Яковлева.