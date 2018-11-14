На календаре ещё ноябрь, но уже сейчас можно проникнуться атмосферой Нового года и отметить день рождения зимнего волшебника — Деда Мороза, который празднуется 18 ноября. Отметить день рождения Деда Мороза приглашает музей-заповедник «Старая Сарепта». В честь этого меропритяия в музее пройдёт интерактивная программа для детей. Кульминацией праздника станет официальное открытие почтового ящика для писем Деду Морозу в Великий Устюг.

В ходе интерактивной программы её юные участники помогут Снегурочке и её друзьям — озорным скоморохам — подготовить праздник для Деда Мороза, сделать своими руками подарки и даже выбрать для именинника новый наряд. Ребят ждут весёлые игры и танцы и, конечно, возможность раньше всех встретиться с новогодним волшебником. Начало программ в 11:00 и 16:00.

Отметим, что 18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября в его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Великий Устюг официально был назван родиной российского Деда Мороза в 1999 году.

Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 и 51-67-49.