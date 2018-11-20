В социальных сетях в наши дни «гуляет» множество фотографий. В том числе и старых фотографий нашего города. Но все они давно просмотрены и изучены. И сейчас старыми фотографиями уже никого не удивишь.

Мы же хотим вам предложить нечто иное — увидеть Сталинград в цвете. К тому же, современные технологии это позволяют. Раньше, чтобы раскрасить фотографию, приходилось вручную часами раскрашивать в фоторедакторах, но сейчас это можно с помощью умных сервисов, ссылки на них вы найдете ниже.

Итак, мы взяли старые архивные фотографии Сталинграда и раскрасили их с помощью сервиса — Колор от студии Артемия Лебедева. Но это не единственный сервис. Если захотите вернуть цвет своим фотографиям, можете попробовать еще Аlgorithmia. Но Колор нам понравился больше, изображения ниже как раз пропущены через него.

Принцип работы у них основан на обучающихся нейросетях. Поэтому смело можно забыть про фоторедакторы и просто довериться сервисам. Ну а что у нас получилось — смотрим ниже.

 

Вид на Центральный универмаг Сталинграда

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Центральная набережная Сталинграда

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Астраханский мост, или мост через реку Царица

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Ещё одно фото набережной, но с видом на речной вокзал

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Площадь Ленина

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Планетарий

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Пойма реки Царицы с ещё сохранившимся зданием-«близнецом» мельницы Александра Гергардта

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Проспект им. В.И. Ленина

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Строительство здания речного вокзала

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Остановка «Современник»

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Центральная лестница набережной

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Дворец культуры профсоюзов

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

Фонтан «Искусство» («Дружбы народов»)

Сталинград в цвете Featured Общество
Сталинград в цвете Featured Общество

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