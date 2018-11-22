Несмотря на экономическую реальность и изменение пенсионного возраста, рынок труда сейчас стабильно развивается. По данным исследования рекрутинговой компании Hays, в 2018 году 56% опрошенных компаний расширили свой штат, почти треть искали замену ушедшим сотрудникам и только 17% сократили штат. Исследование доказывает: финансовая мотивация остается сильнейшим фактором при смене работы (37% респондентов), однако нематериальные факторы в современном мире играют не менее важную роль: 15% опрошенных заявили, что решили сменить работу из-за отсутствия профессионального роста, 13% — карьерного, а 9% сообщили, что им не подходила корпоративная культура работодателя.

Экономика и рынок труда быстро меняются, появляются новые отрасли, профессии, проекты и технологии. От персонала требуется постоянная готовность к изменениям и восприятию нового, к получению новых навыков. При этом квалифицированные кадры не привязаны к рабочему месту, часто меняют его или переключаются на новые проекты. Эти особенности необходимо учитывать при формировании политик мотивации и стимулирования, приоритетами надо делать удержание и рост квалифицированных сотрудников.



Сейчас компании, которые действительно хотят зарабатывать, быть мобильными и конкурентоспособными, стремятся создать наиболее благоприятные условия для реализации творческого потенциала персонала. И вполне логично, что сотрудник, знающий, что он работает действительно хорошо и осознающий ценность своего труда, ищет место работы, которое наиболее полно удовлетворит его потребности. Поэтому HR-менеджмент (англ. human resources management) сегодня является важным фактором правильной работы компании, и ему уделяется пристальное внимание.

Так, на HR–форуме газеты «Ведомости», который прошел в Москве, эксперты обсудили вопросы управления персоналом в условиях всеобщей цифровизации. Одним из спикеров форума выступила Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2.



— Мир меняется быстро, — отметила Елена Иванова, — Tele2 — сервисная компания и мы должны быть чуткими, а также гибко и быстро реагировать на то, что происходит вокруг, должны быстро меняться, если мы хотим зарабатывать и опережать всех остальных. Мы развиваем цифровую среду как в абонентских продуктах, так и внутри компании, для наших сотрудников. Мы должны знать, что нужно нашим сотрудникам, как сделать так, чтобы привлечь их внимание, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы среда в компании способствовала их эффективности.

Эта задача возникла в 2014 году, когда компания проходила этап объединения с мобильными активами «Ростелекома». В рамках новой структуры необходимо было определить уровень компетенций каждого сотрудника, его навыки и зоны роста. На помощь пришел тест Digital Agility, призванный выявить управленческий потенциал с учётом влияния на общество цифровой среды. Тест имеет 6 параметров оценки: помимо цифровой восприимчивости, он оценивает эффективность, лидерство, драйв, клиентоориентированность и инновационность сотрудника.



По словам Елены Ивановой, 45% опрашиваемых сотрудников имеют высокий уровень цифровой восприимчивости, 55% являются экспертами в своей отрасли, все сотрудники соответствуют занимаемым должностям и всей компании.

Помимо этого, компания перевела в цифровую среду обучение сотрудников: в Tele2 существуют платформы Level Up, микромодульное функциональное обучение Skill Cup, сотрудничество с Coursera, вебинары U-Talk. Это важно для персонала: по данным исследования Hays, возможность профессионального развития респонденты называют главным нематериальным мотивационным фактором (68%).



«Современный бизнес-контекст и активное развитие Digital-инструментов вокруг нас меняет ожидания от HR. Если мы хотим, чтобы наши сотрудники были амбассадорами бренда и доносили ценности компании до ее клиентов, необходимо предоставлять им такой же качественный рабочий опыт, как и нашим абонентам – клиентский», — считает Елена Иванова. — «В основе всего должны лежать процессы сбора данных о профессиональном потенциале сотрудников и соискателей – новые подходы к HR-аналитике, HR Big Data и цифровые платформы, позволяющие стандартизировать и централизовать базовые HR-процессы», — резюмировала она.