Сотрудники «Концессий водоснабжения» спасли провалившуюся в колодец собаку

Работники «Водоканала» — суровые мужики. Ведь их работа, порой по пояс в воде, не подразумевает никаких сантиментов. Однако они в первую очередь люди, и ничто человеческое им не чуждо. В том числе и любовь к животным.

Тревожное сообщение поступило утром четверга, 8 ноября. В коттеджном поселке Центральный-2, близ поселка Максима Горького, в трехметровый колодец провалилась собака. Усугублялась ситуация еще и тем, что в колодце была вода.

Испуганное, промокшее животное пыталось выбраться из колодца, но высокие стенки и ограниченное пространство практически не оставляли собаке никаких шансов. Она лаяла, скулила и просила помощи у людей. Но жители окрестных домов помочь собаке не могли – спускаться в колодец, где кроме воды плавали пластиковые бутылки, окурки, пакеты и прочий мусор, не горел желанием никто. Мол, есть колодец, есть вода – значит, это «Водоканал», пусть они и разбираются. Хотя ни колодец, ни труба водовода, проходящая в нем, не принадлежат «Концессиям водоснабжения».

Спасать несчастное животное пришлось работникам цеха по эксплуатации и ремонту сетей «Центр №2», бригаде под руководством старшего мастера Валерия Федорова:

— Нам поступила заявка, что в частном секторе в заполненный водой колодец провалилась собака, — буднично рассказывает спаситель собаки Валерий Федоров. – Приехали. Сначала пришлось искать колодец, спрятанный в сухой траве и практически не заметный, а затем думать, как достать собаку. Животное устало и промокло, но при этом рычало и не оставляло шансов вытащить ее из колодца руками. К счастью, недалеко от колодца лежал деревянный трап. Кто его сколотил и как он там оказался – неизвестно. Да это и не важно. Важно лишь, что собака смогла вскарабкаться по нему до верха колодца и, как только оказалась на твердой земле, тут же бросилась наутек. Видимо, сушиться и приводить себя в порядок.

На базу поехала и аварийная бригада. Накрыв предварительно опасный колодец этим же трапом. Чтобы, не дай бог, в него не провалился человек. Кроме того, сейчас ищут и владельца колодца. С ним проведут профилактическую беседу и настоятельно попросят закрыть ловушку.