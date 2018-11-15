«Какой Новый год? Еще только ноябрь!» — наверняка подумали сейчас некоторые читатели. На самом деле чем раньше начать подготовку к Новому году, тем меньше придется потратить денег и нервов. И напротив, получится сполна насладиться процессом, а не делать все второпях. Какие же пункты нужно вписать в свой to-do list, чтобы в итоге праздник удался на славу?

— Конечно, в первую очередь нужно позаботиться об идеальных подарках. Вряд ли кого-то обрадует очередная ароматическая свеча или бессмысленная статуэтка, а найти что-то стоящее в период, когда город уже парализован предновогодними пробками, — задача не для слабонервных. И если уж говорить о действительно желанных подарках, то беспроигрышным вариантом для адресата любого пола и возраста станет новый гаджет. Не зря же модные издания в каждую подборку подарков обязательно включают оригинальные и современные девайсы. При необходимости проводниками в мире технических новинок станут консультанты салонов «Билайн»: они помогут сравнить модели и выбрать именно ту, которая подойдет по всем характеристикам, а еще расскажут обо всех выгодных акциях. Отдельный плюс — салоны находятся в шаговой доступности, так что спланировать визит не составит труда.



— За новогодней ночью следуют длинные каникулы, и чтобы сделать их по-настоящему незабываемыми, нужно заранее все тщательно продумать. Так, если озаботиться покупкой билетов на утренники, елки, концерты и спектакли уже сейчас, то можно выбрать самые хорошие места, тогда как уже через пару недель такой роскоши не будет. А заказать все быстро и удобно можно прямо со смартфона — стабильное соединение и высокая скорость связи в тарифе «Анлим» позволят быстро найти нужные мероприятия и провести платеж. К тому же, билеты могут стать приятным подарком.

— Новый год по праву считается семейным праздником, ведь его неотъемлемая часть — это общение с родными и близкими. Согласитесь, весело и приятно звонить родственникам в другие города и даже страны сразу после боя курантов и обмениваться теплыми поздравлениями и приятными новостями. И в этот момент важнее всего, чтобы баланс не ушел в минус и не закончились минуты разговора. Но если заранее выбрать подходящий тарифный план, то все точно пройдет хорошо — например, один из тарифов в линейке «ВСЁмоё». Она предоставляет от 400 до 5 000 минут в месяц, а неизрасходованные минуты в следующем месяце можно обменять на гигабайты. Самое время готовить поздравительные тексты для всех родственников.

— Что за праздник без фотографий! Новогодние ленты соцсетей — это торжество веселья, ярких нарядов, забавных и трогательных моментов. Чтобы запечатлеть все самое интересное, понадобится смартфон с хорошей камерой, например, Huawei. Эта компания знаменита тем, что очень серьезно подходит к созданию девайсов для мобильной фотографии. Так что с таким телефоном можно будет делать фотографии с модным эффектом боке (мягким размытием фона) и эффектные селфи с елкой на миллион лайков. А «Билайн» при покупке смартфона Huawei (до 28 ноября 2018 года) подарит целых полгода связи. Кстати, почему бы не сделать такой подарок себе?

— Сложно представить себе новогоднюю вечеринку без танцев. А значит, пора подбирать плейлист, который поможет создать неповторимую атмосферу самой праздничной ночи в году. Современные биты и старая добрая ABBA, саундтреки к любимым фильмам или джаз — найти любую музыку можно в YouTube Music Premium. Или даже выбрать уже готовый плейлист, если хочется сюрпризов. До марта 2019 подписка на сервис будет бесплатной, так что почувствовать себя диджеем можно уже сейчас.

Вот, пожалуй, главные моменты, о которых стоит позаботиться уже сейчас, чтобы ближе к Новому году проводить больше времени в приятных хлопотах с семьей и друзьями. Все вопросы при правильном подходе решаются очень просто, зато сколько радости потом принесут желанный смартфон или билет на замечательное мероприятие, яркие фотографии и теплые поздравления близких! А ведь именно это ощущение легкости и волшебства и делает Новый год таким особенным и любимым праздником.