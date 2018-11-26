Все больше юных жителей региона присоединяются к юнармейскому движению. На минувшей неделе в ряды «Юнармии» вступили сразу 120 школьников. Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным штабом всероссийского движения и Волгоградским государственным институтом искусств и культуры.

Так, в ряды юнармейцев вступили лицеисты из поселка Октябрьский Калачевского района, ученики волгоградской средней школы №95 и средней школы №1 города Ленинска, воспитанники центра «Славянка». Напомним, в этом году сборная юнармейцев Ленинского района «Ветер» заняла первое место на всероссийском конкурсе «Победа». Лауреатов чествовали в Триумфальном зале музея-панорамы — ребятам вручили подарки и благодарственные письма.

Еще одно знаковое событие церемонии — подписание соглашения о совместной деятельности регионального штаба «Юнармии» и Волгоградского государственного института искусств и культуры. Документ позволит объединить усилия по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи; проводить совместные мероприятия, направленные на повышение интереса подрастающего поколения к изучению истории Отечества, на формирование положительного отношения к военной службе.

Подобные соглашения уже подписали порядка 20 организаций региона, в том числе Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области, 37-я отдельная железнодорожная бригада, ГУ МЧС России по Волгоградской области, Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский государственный аграрный университет, компания «Газпром Трансгаз Волгоград».

Отметим, Волгоградская область по праву является центром патриотического воспитания. В 2018 году регион стал пилотной площадкой всероссийского проекта «Юнармия» — движение активно развивается и насчитывает в области более 66 отрядов общей численностью свыше двух тысяч человек. Школьники принимают участие в региональных и федеральных проектах и конкурсах «Солдат», «Зарница», «Равнение на Победу».