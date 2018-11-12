Администрация природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» напомнила всем, что за передвижение вне дорог общего пользования на автомобилях по территории природного парка правонарушителей ждет штраф. Такое сообщение было сделано комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области после того, как в соцсетях появилась информация о проведении автопробега в Волго-Ахтубинской пойме.

Информацию об организации автомобильного маршрута для владельцев внедорожников по Волго-Ахтубинской пойме выложил один из автоклубов региона, который таким образом предлагал отметить свой день рождения.

Директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» Наталья Лопанцева напоминает любителям экстрима, что территория междуречья находится под охраной государства. Передвижение на автомобилях вне дорог общего пользования здесь является нарушением правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях и режима, установленного Положением природного парка. Более того, в соответствии со статьей 8.39 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации несоблюдение установленных запретов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.