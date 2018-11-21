Природный парк «Щербаковский» объявил о старте необычного семейно-творческого конкурса «Заповедная Россия — на елке». Участникам предлагается своими руками создать новогоднюю игрушку, рассказывающие о заповедниках, природных и национальных парках, памятниках природы и встречающихся там растениях и животных. Это может быть как поделка-подвеска на елку в форме животного или растения, так и игрушка с изображением узнаваемого ландшафта, уникального природного объекта или логотипа той или иной особо охраняемой природной территории. В выборе техники исполнения и используемых материалах организаторы участников не ограничивают.

Лучшие работы украсят новогоднюю ель, установленную в офисе природного парка, а их авторов ждут дипломы и подарки.

Работы на конкурс природный парк принимает до 14 декабря по адресу: 403863, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, ул. Малышева, 2 «а». Подробную информацию можно получить по телефону: +7(905)-390-67-21.