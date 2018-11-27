Ещё один новогодний конкурс в защиту хвойных насаждений был объявлен в регионе. К проблемам вырубки хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников решили обратиться и сотрудники природного парка «Эльтонский», которые объявили о старте конкурса «Экологическая елочка». К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся школ Палласовского района и их родители.

Этот конкурс объявлен в природном парке впервые. Цель, которую поставили перед собой его организаторы, — обратить внимание детей и взрослых на проблему охраны хвойных насаждений в предновогоднее время, когда ради нескольких праздничных дней массово вырубаются ели и сосны.

Сотрудники природного парка «Эльтонский» предложили альтернативу, пригласив воспитанников садов, учащихся школ и их родителей принять участие в районном конкурсе «Экологическая елочка». Желающие могут выполнить работу в рамках одной, двух или всех трех номинаций: «Елочная игрушка», «Новогодняя поделка», изображающая символ 2019 года, и «ЭкоЕлка». При этом как само новогоднее дерево, так и елочные игрушки и украшения к празднику, должны быть сделаны из природных материалов – дерева, трав, натуральных тканей, соломы и прочих. Таково главное условие конкурса.

В конце декабря планируется организовать в школе поселка Эльтон выставку всех представленных на конкурс работ, лучшие из которых будут отмечены дипломами природного парка «Эльтонский».