В воскресенье, 18 ноября, на канале National Geographic стартует второй сезон фантастического сериала «Марс», художественные съемки в котором чередуются с документальными сюжетами и интервью с ведущими учеными и деятелями планеты. Клиенты «Дом.ru» смогут бесплатно посмотреть первую серию за неделю до российской премьеры в видеотеке «Дом.ru», а остальные серии – сразу после выхода на ТВ. В видеотеке также можно посмотреть все серии 1 сезона сериала. Сервис доступен с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке, или через приложение «Дом.ru Movix» для Smart TV, с мобильных устройств или с сайта http://tvnew.domru.ru/.

Действие второго сезона происходит через пять лет после окончания первого. Астронавты, отправленные Международным союзом марсианских исследований (IMSF) на Красную планету, сумели успешно приземлиться и создать на поверхности планеты первое поселение, однако столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены обратиться за помощью к частному бизнесу. В числе первых на предложение IMSF откликнулась корпорация Lucrum Industries, занимающаяся добычей полезных ископаемых. На Марсе между астронавтами-учеными из числа первых поселенцев и астронавтами, нанятыми корпорацией, разгораются конфликты.

В художественной части сериала зрителя ждут вполне «земные» события: любовные романы, травмы, болезни, а в документальной части эксперты проекта — Илон Маск, главный исполнительный директор корпорации SpaceX, Эллен Стофан, бывший руководитель НАСА, Энди Вейер, автор бестселлеров «Марсианин» и «Артемида» и другие — расскажут проблемах и возможностях, ожидающих землян на Марсе.

Следить за развитием сюжета сериала «Марс» можно по воскресеньям, начиная с 18 ноября, в 18.00 и 22.00 по Мск на канале National Geographic, который доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Всего в «Дом.ru TV» доступны 42 познавательных канала.