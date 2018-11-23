В природном парке «Усть-Медведицкий» стартовал районный конкурс листовок на тему охраны хвойных насаждений. К участию в нем приглашаются воспитанники детских садов и школьники младших классов.

Конкурс «Защитим лесную красавицу» проводится с целью привлечения внимания подрастающего поколения к необходимости защиты хвойных насаждений сотрудниками природного парка «Усть-Медведицкий». Работы воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся 1-4 классов образовательных учреждений Серафимовичского района ждут в дирекции природного парка до конца декабря – в канун Нового года будут подведены итоги конкурса.

Кроме того, в течение ближайшего месяца сотрудники «Усть-Медведицкого» проведут со школьниками беседы о пользе лесов и особенно хвойных деревьев; о том, что достойной альтернативой живой ели на пару дней может стать искусственная елочка. Ведь оставшиеся после вырубки пни уже не смогут оздоровить окружающую среду, как это делают благодаря фитонцидам растущие ель, сосна, пихта, кипарис, можжевельник и другие представители хвойных.