В Волгограде вводится ограничение на движение грузового транзитного транспорта по ул. Исторической в Дзержинском районе. Ограничение проезда для транзитного грузового транспорта начинает действовать с 19 ноября 2018 года. Это существенно позволит разгрузить одну из важнейших транспортных развязок Волгограда – Самарский разъезд.

В соответствии с изменениями в схеме проезда на перекрестках по ул. Исторической уже установлены соответствующие дорожные знаки, которые начнут действовать с 00 часов 19 ноября 2018 года.

Изменения в схему организации дорожного движения по ул. Исторической вносятся на основании анализа дорожной обстановки, регулярно проводимого Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

Объезд для транзитного грузового транспорта возможен по ул. Домостроителей с выездом на ул. Ангарскую и далее на Третью Продольную магистраль.

С введением ограничения проезда транзитного транспорта по ул. Исторической планируется значительное снижение нагрузки на большой развязке – Самарском разъезде.

В связи с нововведением водителей транзитного грузового транспорта просят быть внимательнее при выборе маршрута и заранее планировать поездки в сторону ул. Исторической.