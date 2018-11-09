В Волгоградской области увеличивается площадь орошаемых земель. Так, в одном из крупных хозяйств Жирновского района будут созданы полторы тысячи гектаров новых орошаемых земель. Строительство мелиоративных объектов рассчитано на четыре года, работы ведутся с привлечением средств господдержки. Всего в 2018 году благодаря участию региона в федеральном пилотном проекте Волгоградская область получит дополнительно около шести тысяч гектаров орошаемых участков.

Первый этап масштабной программы мелиорации, реализуемой сельскохозяйственным предприятием «Заря» в Жирновском районе, уже завершен — построена система орошения на площади свыше 470 гектаров, приобретены четыре дождевальные машины. В результате предприятие, специализирующееся на производстве зерновых и масличных культур, обеспечило получение гарантированных урожаев на орошаемых площадях вне зависимости от погодных условий.

Второй этап программы реализуют в следующем году — в настоящее время ведется проектирование участка площадью более 360 гектаров, закупается техника. В целом в течение 2018-2022 годов орошением планируется охватить почти треть сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности хозяйства — предусмотрено строительство систем мелиорации на площади 1500 гектаров. За счет орошения инвестор рассчитывает существенно увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.