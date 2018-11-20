В Красноармейском районе продолжаются работы по благоустройству парка «Юбилейный», который во время предыдущего благоустройства был недоделан. Теперь, когда парк был выбран во время голосования как территория, требующая благоустройства, здесь были возобновлены работы, которые ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы в парке продолжаются, и сейчас нельзя сказать, каким он будет. Побывав на территории будущего (надеемся) парка, можем сказать, что работы там ещё много. Тротуарная плитка, которая была уложена ещё при первом (неудачном) благоустройстве, лежит волнами. И хотя ходить по ней можно, но назвать эти дорожки хорошими попросту нельзя. Кое-где все же тротуарную плитку переложили, но суть дела это не меняет. Хотя спасибо, что уже не грязь.

Далее уже из плюсов. Во время проведенных недавно работ были установлены фонари, проложен поливочный водопровод, установлены новые лавочки и урны. Пока из плюсов все.

Насчет газона сказать ничего не можем, мы увидели лишь клочки выросшей зелени, но газоном это назвать ещё труднее, чем дорожки ровными. Но может по весне он взойдет.

Насчет фонтана, который также появился ещё при первых проведенных тут работах, мы тоже пока ничего не скажем. Хотя заметно, что его обновили. Но сейчас не сезон, и после тестовых испытаний он был законсервирован до официального открытия в следующем году.

Также на территории убрали мусор, и сейчас рядом с детской площадкой рабочие подготавливают территорию для, как нам пояснили, будущей спортивной площадки. Работы пока в начальной стадии, поэтому пока тоже ничего сказать не можем. Будем смотреть по ходу работ в будущем.

Но, как обещают в городской администрации, весной будущего года в соответствии с поставленными главой города задачами благоустройство «Юбилейного» будет продолжено. В парке проведутся работы по озеленению, во время которых планируют высадить более 430 кленов, катальп и можжевельников, 190 кустарников, высаженных в форме лабиринта.

За работами будем наблюдать, и уже наверное в следующем году мы сможем увидеть, чем они завершатся. А пока только будем надеяться, что работы не будут остановлены, и парк все же будет благоустроен.