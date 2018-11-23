Ещё одна партия молодых саженцев была высажена на территории города. В этот раз работы по озеленению прошли на обновляемой территории парка «Сказка» в Ворошиловском районе. Тут специалисты МБУ ЖКХ «Ворошиловского района» высадили 89 лиственных деревьев. Ранее здесь появились 87 молодых деревьев, также в парке продолжается укладка 6,5 тысяч квадратных метров газона. Уход за растениями обеспечит современная поливочная система протяженностью 2,5 километра.

​Общестроительные работы на территории близятся к завершению: подрядная организация закончила восстанавливать чашу фонтана и перешла к монтажу оборудования в техническом помещении. Практически готово обустройство покрытия на пешеходных дорожках: специалисты уложили 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки из 3,9 тыс..

Подрядная организация также организует современную зону отдыха с детскими игровыми комплексами. Для детской площадки с качалками, каруселями и горками для малышей 7 до 12 лет современное травмобезопасное покрытие уже оборудовали, еще одна детская площадка расположится на песчаном основании.

На финишном этапе в парке установят деревянные скамьи-качели с подсветкой и фигурки из детских сказок. Так, здесь появятся двухметровый богатырь, Иван-царевич, русская красавица и Кот в сапогах. Установят и трехметровую избушку на курьих ножках – ее изготовят из натурального дерева.

Яркие фигуры любимых всеми персонажей размером в человеческий рост подрядная организация установит вдоль пешеходных аллей. Для отдыха горожан здесь же установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки.

Благоустройство парка ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в которую он был включен по запросам волгоградцев, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте этого года.