Ещё одна партия молодых саженцев была высажена на территории города. В этот раз работы по озеленению прошли на обновляемой территории парка «Сказка» в Ворошиловском районе. Тут специалисты МБУ ЖКХ «Ворошиловского района» высадили 89 лиственных деревьев. Ранее здесь появились 87 молодых деревьев, также в парке продолжается укладка 6,5 тысяч квадратных метров газона. Уход за растениями обеспечит современная поливочная система протяженностью 2,5 километра.

Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура

​Общестроительные работы на территории близятся к завершению: подрядная организация закончила восстанавливать чашу фонтана и перешла к монтажу оборудования в техническом помещении. Практически готово обустройство покрытия на пешеходных дорожках: специалисты уложили 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки из 3,9 тыс..

Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура

Подрядная организация также организует современную зону отдыха с детскими игровыми комплексами. Для детской площадки с качалками, каруселями и горками для малышей 7 до 12 лет современное травмобезопасное покрытие уже оборудовали, еще одна детская площадка расположится на песчаном основании.

Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура

На финишном этапе в парке установят деревянные скамьи-качели с подсветкой и фигурки из детских сказок. Так, здесь появятся двухметровый богатырь, Иван-царевич, русская красавица и Кот в сапогах. Установят и трехметровую избушку на курьих ножках – ее изготовят из натурального дерева.

Яркие фигуры любимых всеми персонажей размером в человеческий рост подрядная организация установит вдоль пешеходных аллей. Для отдыха горожан здесь же установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки.

Благоустройство парка ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в которую он был включен по запросам волгоградцев, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте этого года.

Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура

Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура
Парк "Сказка" пополнился новыми молодыми насаждениями Инфраструктура

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