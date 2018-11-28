Волгоградский регион пополнится новым туристическим маршрутом, который будет посвящен известному полярному исследователю, нашему земляку, уроженцу села Царёв, Никифору Бегичеву. Разработкой нового маршрута уже занимаются специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, одной из точек нового турмаршрута станет школа в селе Царёв, где учился будущий путешественник-первооткрыватель. Сегодня в ней открыт музей, экспозиция которого посвящена Никифору Бегичеву. Специалисты природного парка также ознакомят туристов с наследием эпохи Золотой Орды, завершится экскурсия в городе Ленинске, в визит-центре природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Это уникальное здание является памятником архитектуры 19 века, в нем гостям также расскажут об удивительной судьбе бывших владельцев особняка — купеческой семьи Конякиных.

Маршрут планируют открыть в начале 2019 года. По замыслу сотрудников природного парка, экскурсии будут востребованы любителями краеведения и этнотуризма, а также школьниками и студентами. Напомним, Никифор Бегичев — русский мореплаватель, исследователь Арктики. Знаменит он тем, что открыл два острова в юго-западной части моря Лаптевых, названных впоследствии в его честь – Большой и Малый острова Бегичева.