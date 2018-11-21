Ещё один новый детский сад будет открыт в Волгограде. Дошкольное образовательное учреждение на 245 мест уже было построено, но не вместо какого-нибудь старого, а в новом микрорайоне «Долина» Советского района. После открытия дошкольное учреждение войдет в образовательный кластер «Долина знаний и детства».

По данным регионального комитета строительства, здание детского сада отвечает всем современным нормативам и требованиям, здесь разместились 14 групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комната природы, изостудия, кабинеты психологической разгрузки, дефектолога, психолога и логопеда, методический кабинет, медицинский блок и другие. Строительные работы завершены в полном объеме, теперь объекту предстоит пройти процедуру лицензирования.

Напомним, что микрорайон активно развивается, и ранее тут уже открылась школа на тысячу мест — такой объект построен впервые за четверть века; появилась благоустроенная парковая зона; площадки для активного отдыха.

Будем надеяться, что подобные учреждения будут строиться и в других районах города.