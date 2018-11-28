Первый снег, к концу дня превратившийся в дождь, добавил работы сотрудникам цеха, который занимается обслуживанием сетей канализации. По традиции, сильные осадки лишь добавляют в сети канализации мусора, которым и без того полны канализационные коллекторы.

В идеале система канализации предназначена для отвода стоков на очистные сооружения, обеззараживания их и возврата уже очищенной воды обратно в реку. Однако зачастую канализацию почему-то путают с мусорным ведром и выбрасывают туда все то, что смогло пролезть в унитаз или слив раковины:

– Настоящий бич нашей городской канализации – это женские прокладки, — рассказывает начальник цеха Вадим Локтионов. – На втором месте идут ватные палочки для чистки ушей и макияжа. Летом канализация просто задыхается от арбузных корок, вне зависимости от времени года в канализации встречаются и консервные банки. В новогодние праздники и сразу после коллекторы заполняются различными салатами.

Ежедневно на решетках городской канализационной насосной станции собирается до 10 кубометров различного мусора и отходов. Перед дюкерами, переправляющими стоки непосредственно на очистные сооружения, стоят решетки – грубой и тонкой очистки стоков. На них оседает все то, что волгоградцы выбрасывают в канализацию, очищается специальными скребками и высыпается в обычную двухколесную тачку. Тачек три – по количеству решеток. Бескультурье пользователей канализации видно, что называется, наглядно. Прямо в тачках. Носки, этикетки от бутылок, куски пенопласта, прокладки, ватные палочки, использованные презервативы – все то, чему не место в канализации хотя бы потому, что бактерии активного ила на станции аэрации (так же, как и люди) очень не любят в своем рационе резину и металл. Да и потом, все эти «подарки» способны забить магистральный коллектор диаметром 1200 миллиметров. А такие случаи уже были. Для того, чтобы ликвидировать засор, из-за которого канализационными стоками заливало улицу, коммунальщикам пришлось вырезать полтора метра трубы и заменить его на новый – пробить трубу и освободить путь стокам было невозможно. Кстати, делать все это пришлось, что называется, на живую – остановить работу канализации нельзя.

– Иногда нерадивые дворники открывают люки канализации и высыпают туда листья, — продолжает Вадим Локтионов. – Однажды на решетки приплыла покрышка от легкового автомобиля. Еще раз – огромная коряга. А после сильного ливня, который обрушился на Волгоград 15 июля, с решеток пришлось снимать целый кусок пластиковой трубы диаметром 200 миллиметров и длиной около двух метров.

А еще среди работников канализационной насосной станции ходит легенда, что однажды на фильтрующих решетках оказался сбежавший заключенный. Он разработал гениальный план побега – проник в сеть городской канализации, проплыл по магистралям несколько километров, пока не добрался до решеток. Плыть дальше было некуда, а скребки, снимающие с решеток мусор, изрядно помяли бедного злоумышленника. А пока разобрали решетку и вытащили беглеца, подоспели и сотрудники правоохранительных органов. На что надеялся злоумышленник – неизвестно.

Кстати, засор в трубе всегда собирается как снежный ком. Итог всегда один – вышедшая из строя канализация, недовольные жители, звонки и требования починить все и немедленно. Хотя проблему можно было и не создавать. Достаточно помнить элементарные правила пользования канализацией и не отправлять туда бытовые стоки и туалетную бумагу. Для этого есть мусорное ведро.