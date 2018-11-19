На перекрестке улиц Калинина и Циолковского в Ворошиловском районе заработала новая схема движения транспорта. Напомним, что начиная с 19 ноября 2018 года изменилось направление приоритетного проезда перекрестка на выезде с Нулевой Продольной магистрали.

​Право первоочередного проезда перекрестка теперь предоставлено водителям, движущимся по ул. Циолковского и поворачивающим направо, в сторону рокадной дороги. При движении со стороны Нулевой Продольной магистрали приоритетом пользуются водители, движущиеся по ул. им. Калинина прямо или поворачивающие на ул. Циолковского. Отрезок ул. Калинина от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского теперь стал второстепенной дорогой.

Новые дорожные знаки, регулирующие новую схему проезда, были установлены на перекрестке на минувшей неделе. Сегодня знаки, не соответствующие новой схеме, будут демонтированы. Администрация Волгограда призывает водителей быть внимательнее при движении по указанному перекрестку и обращать внимание на новые знаки дорожного ориентирования.