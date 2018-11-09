Волгоградцы стали потихоньку «обживать» Нулевую продольную. И в связи с ростом транспортного потока по Нулевой продольной будет изменена схема движения на выезде с данной магистрали в Ворошиловском районе. Изменения в действующей схеме движения транспорта на перекрестке улиц Циолковского и Калинина позволят повысить безопасность и пропускную способность участка.

В соответствии с новой схемой, вступающей в действие 19 ноября 2018 года, приоритет получает транспорт, двигающийся по ул. им. Калинина со стороны Нулевой продольной магистрали прямо или поворачивающий на ул. Циолковского. Отрезок ул. Калинина от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Циолковского становится второстепенной дорогой.

Дислокация дорожных знаков на перекрестке будет изменена в ночь на 19 ноября. Администрация Волгограда призывает водителей быть внимательнее при движении по указанному перекрестку и обращать внимание на новые знаки дорожного ориентирования.