На улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» завершают работы по обновлению участка старого трубопровода. Коммунальщики заменили 180 метров трубопровода диаметром 500 миллиметров, который ни разу не ремонтировался с середины 70-х годов прошлого века.

Сейчас рабочие приступили к монтажу пенополиуретановой изоляции на магистрали – современному способу снижения теплопотерь, который требует меньше времени для монтажа и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Работы предполагается завершить к середине следующей недели, после чего на улице восстановят дорожное покрытие и уберут ограждения.

Добавим, что работы по ликвидации разрытий на сетях находятся на контроле руководства компании.