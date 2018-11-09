В Волгограде приступили к замене трамвайных путей на пересечении проспекта Жукова и улицы Каспийская в Дзержинском районе. Работы по замене рельсошпальной решетки и укладке нового полотна стартуют уже 9 ноября. В связи с этим для автомобильного транспорта вводится временное сужение проезжей части по проспекту Жукова по направлению в центр города.

В ходе работ сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменят порядка 400 метров рельс и 336 шпал. Новое покрытие на переезде будет устроено практически вровень с рельсошпальной решеткой, чтобы повысить комфорт автомобилистов. Для обеспечения бесперебойного движения трамваев по маршрутам №№5, 7, 10 и 12 работы будут проводиться в ночное время.

МУП «Метроэлектротранс» ведет планомерную работу по обновлению объектов инфраструктуры. В сентябре установлена новая рельсошпальная решетка и уложено новое основание на участке трамвайных путей, проходящих через автомобильную дорогу по улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда. В ходе ремонта были заменены более 75 метров рельсового полотна и уложены 138 новых шпал.