На сайте «РосТендера» появилась информация о закупке новогодних подарков для детей Волгоградской области в 2018 году. Заказчиком выступает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Исходя из тендера, на закупку новогодних подарков Волгоградская область потратит 17 789 860.47 рублей, на эти деньги будут закуплены 112 331 сладких наборов.

Сладкие наборы должны соответствовать ГОСТу. Вес одного подарка — не менее 510 гр. Доля карамельных конфет в подарках должна составлять не более 35% от веса новогоднего подарка. Также в наборах должен быть зефир, шоколадные конфеты, конфеты с различными начинками и вафли, а всего 44 штуки. Сладкий подарок будет упакован в пакет с изображением новогодней тематики без размещения бренда изготовителя, перевязанный бантом. Кондитерские изделия должны быть изготовлены не ранее 15 ноября 2018 года.