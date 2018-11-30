Новая парковая зона будет обустроена на нижней террасе набережной, где сейчас начались работы по подготовке территории для строительства. Рабочие очищают и выравнивают пространство под строительство парковой зоны общей площадью более 16 га. Вместо самосева и сухостойных тополей и вязов, которые сейчас здесь растут, на нижней террасе появится свыше 10 000 декоративных деревьев и кустарников ценных пород. Впервые на данной территории для ухода за зелеными насаждениями появится современный поливочный водопровод.

Зеленые насаждения, десятилетиями не получающие надлежащего ухода, пришли в неудовлетворительное состояние. В основном здесь растут вязы (около 70 процентов) и аллергенные тополя (20 процентов), есть насаждения кустарниковых пород, выросшие в результате самосева. Большинство растений страдают от грибковой болезни. В новой парковой зоне, обустройство которой начинается на этой неделе, будут высажены свыше 10 тысяч деревьев и кустарников декоративных пород, адаптированных к особенностям волгоградского климата. Среди них липа, клен, черемуха, рябина, ель, гортензия, спирея, бузина, боярышник, стелющийся можжевельник, барбарис и другие.

Масштабный проект обновления набережной рассчитан на несколько лет. Первые результаты начатого преображения волгоградцы увидят уже через два года. Главным элементом обновленной городской набережной от речпорта до памятника «БК-13» станет прогулочная аллея вдоль набережной: общая протяженность всех пешеходных дорожек составит 18 километров, а центральным сооружением – амфитеатр с мостовым пешеходным переходом через проезжую часть рокадной дороги. Для любителей активного образа жизни здесь обустроят велодорожку протяженностью более километра и скейт-площадку со специальным покрытием. Появятся на нижней террасе набережной также автостоянка на более чем 300 мест, новое освещение, система видеонаблюдения. В ходе реконструкции, наконец, заработают фонтаны у речпорта, которые долгое время находились в разрушенном состоянии. В новой парковой зоне построят еще несколько новых фонтанных сооружений.