На месте ликвидированной свалки в Кировском районе планируется высадить шесть тысяч деревьев. На данный момент на территории бывшей свалки продолжается поэтапная работа по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, на территории уже высажены 800 деревьев и кустарников. В будущем их количество достигнет шести тысяч. Общественники, жители города, представители федеральных, региональных и муниципальных структур сегодня оценили результаты уже проведенных работ и ознакомились, как идет рекультивация территории бывшей свалки.

Сейчас на территории продолжается комплекс работ, направленный на восстановление первоначальной хозяйственной ценности земель. Специалисты уже обустроили минерализованные полосы, посеяли травы и растения — по рекомендациям ученых Волгоградского государственного технического университета подобрана многокомпонентная смесь из горчицы, ежи сборной, гречихи, подсолнечника. В общей сложности на территории будет высажено шесть тысяч деревьев и кустарников, выращенных в питомниках региона.