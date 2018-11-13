Работы по реконструкции центральной набережной продолжаются. Уже сейчас специалисты приступили к заливке новых подпорных стен на нижней террасе, в границах от улицы Комсомольской до стены Родимцева. Ранее рабочие с помощью техники демонтировали более 220 изношенных и разрушенных в некоторых местах до арматуры плит. Для возведения новых берегоукрепительных сооружений потребуются свыше 6 тысяч кубометров бетона, будут задействованы 20 единиц спецтехники.

Сейчас на месте демонтированных старых плит рабочие уплотняют песчаный грунт, укладывают специальное полотно, сверху – щебень и геотекстиль, выполняют гидроизоляцию битумной мастикой и заливают бетонное основание. Уже после этого строители перейдут непосредственно к возведению самих стен с помощью специальной формы: в собранный железный каркас – арматуру – начнут заливать бетонный раствор. Протяженность новых берегоукрепительных сооружений на двух ярусах составит свыше 1200 метров. Сейчас на строительной площадке работают 20 единиц техники, в том числе автокраны, тягачи, экскаваторы самосвалы, бетономешалки.

После того, как заливка подпорных стен будет завершена, рабочие приступят к основным работам по реконструкции и благоустройству данного участка набережной, в том числе к организации разноуровневого ландшафта. Для переходов между уровнями проектом предусмотрено строительство нескольких лестниц с покрытием из гранитных плит и пандусов.