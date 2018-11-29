Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает всех любителей живой музыки окунуться в атмосферу Нового года и Рождества. Да, несмотря на то, что сейчас даже ещё не декабрь, многие уже готовятся к Новому году. В числе немногих — и музей-заповедник «Старая Сарепта», сотрудники которого уже подготовили интерактивную музыкальную программу «Звуки зимнего волшебства», посвященную празднованию Нового года и Рождества в разных странах мира.

В рамках программы «Звуки зимнего волшебства», которая состоится 1 декабря в 16:00, участники смогут окунуться в сказочную атмосферу подземелья XVIII века и под сопровождение живых инструментов примут участие в мастер-классах по созданию элементов новогоднего декора, вытянут жребий судьбы, украсят ёлку по традициям разных стран и получат в подарок сарептский пряник с новогодними предсказаниями. В музыкальной программе прозвучат композиции «The Beatles», Антонио Вивальди, Луи Армстронга, Карлоса Гардель, Освальдо Фарреса и другие.

Запись на программу обязательна: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.