В ближайшие выходные уже во второй раз состоится Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!», основная цель которой — привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей (включая людей с инвалидностью) в культурной жизни. В рамках акции волгоградские музее предложат ряд специальных программ, экскурсий и занятий.

Так, 1 декабря с 12:00 до 16:00 в выставочном зале Музея Машкова на улице Чуйкова, 37, будет проходить праздник «Мы — вместе!» для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Подобную акцию наш музей проводит второй год подряд, предстоящее мероприятие должно объединить всех независимо от возраста и подарить праздничное настроение и встречу с прекрасным», — отметила организатор акции старший научный сотрудник Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова Ирина Преображенская.

Праздничная программа пройдёт на удобном для людей с ограниченными возможностями здоровья первом этаже выставочного зала, где посетителям будет предложена бесплатная экскурсия по персональной выставке «Мифы планеты» народного художника РФ Дмитрия Санджиева. Программа откроется концертом профессиональных и самодеятельных артистов. Театральная студия Центра социально-трудовой реабилитации «Тёплый дом» представит сказку «Бременские музыканты», перед зрителями выступят вокальный коллектив «Надежда России», «Театр жестового пения» Волгоградского социально-педагогического университета и известная волгоградская певица Ирина Аксенова. Во время акции можно будет посмотреть выставку самодеятельного декоративно-прикладного творчества.

Насыщенная программа мероприятия предполагает посещение информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», игры для детей и мастер-класс от специалиста Музея Машкова Римы Харатян, который будет посвящён новогодней тематике.

1 и 2 декабря в Интерактивном музее «Россия – моя история» в Волгограде для участия в инклюзивной акции «Музей для всех!» приглашены Детская общественная организация инвалидов «Содействие детям-инвалидам Волгоградской области» и Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. 1 декабря посетителей Интерактивного музея ждет знакомство с мультимедийным выставками, которые рассказывают об истории нашей страны в периоды правления династий Рюриковичей и Романовых, а также событиях и героях XX века и современности («От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945» и «Россия – Моя история. 1945-2016»).

2 декабря ребят и их родителей приглашают на музейное занятие «Первые Рюриковичи», которое пройдёт в залах одноименной экспозиции. Посетители — и большие, и маленькие — смогут получить (или расширить) знания по конкретному историческому периоду, выполнить интерактивные задания и зарядиться хорошим настроением. В завершение второго дня встречи гостям напомнят о скором приближении Нового года — празднике чудес и волшебства. Во время музейного мастер-класса в лектории Интерактивного музея ребята узнают секреты изготовления новогодней игрушки. Участники мастер-класса смогут порадовать себя и своих близких поделкой своими руками из подручных материалов.

1 и 2 декабря акция «Музей для всех» пройдёт и в Волгоградском областном краеведческом музее. Так, 1 декабря в 11:00 начнётся костюмированная экскурсия-представление «Казачье сватовство», на которой состоится знакомство с бытом и традициями казаков, интерактивный показ сцены сватовства. В 12:00 начнётся тематическая экскурсия по краеведению, её продолжит уникальный мастер-класс с демонстрацией экспонатов из фондов «Царицынский парфюмер. В лавке купцов Рысиных». 2 декабря в 11:00 начнётся интерактивная экскурсия в зале экспозиции «Парусники мира. Тайна морей и океанов», а затем в 12:00 стартует тематическая экскурсия в выставочном зале природы Нижней Волги.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в рамках акции «Музей для всех!» 1-2 декабря будет проходить выставка Музея хлеба, на которой рассказывается о различных видах русской выпечки, об обрядах, тесно связанных с хлебом. 2 декабря в 13:00 по выставке пройдёт экскурсия «Хлеб в русских традициях». Посетители узнают для чего, кроме приготовления пищи, использовали печь на Руси, без какой утвари невозможно было испечь хлеб, какую роль он играл в земледельческих и ритуальных обрядах, а также о древних праздниках, главным угощением на которых были хлебные изделия, о значении монастырской выпечки и о традиционных хлебных напитках.