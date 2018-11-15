В первый день зимы в Волгограде пройдёт всероссийская выставка «Международное образование», на которой будут представлены множество зарубежных частных и государственных школ, университетов, а также языковые школы, собранные с каждого уголка планеты.

Гости выставки смогут принять участие во встречах с представителями зарубежных школ и университетов, посетить семинары и презентации ведущих зарубежных школ и университетов, а также получить индивидуальные консультации у представителей учебных заведений.

На выставке можно будет подробно узнать о программах бакалавриата и магистратуры за рубежом, о стипендиях и скидках от языковых школ и университетов, о летних языковых лагерях для детей и школьников, о программах профессиональной подготовки для специалистов, о программе культурного обмена для школьников в США.

Помимо этого в рамках мероприятия можно получить консультации по составлению мотивационного письма и эссе, советы по выбору страны и университета для дальнейшего обучения, а также подобрать подходящую зарубежную образовательную программу.

Выставка в Волгограде состоится 1 декабря с 12:00 до 18:00 в отеле «HiltonGardenInn»

Работа выставки и график проведения семинаров:

12:00-18:00 – Выставка. В большом зале будут проходить личные встречи и консультации с представителями зарубежных школ и университетов мира.

12:30-13:30 – Бесплатное высшее образование в Чехии.

13:30-14:30 – Как, обучаясь на английском языке в Германии, выучить немецкий и найти работу? Опыт университета прикладных наук IUBH.

14:30-15:30 – Программы подготовки к поступлению в колледжи и престижные университеты Канады.

15:30-16:00 – Подтверждение медицинской квалификации в Европе. Как пройти процедуру подтверждения медицинского диплома.

16:00-17:00 – Перспективы образования в Канаде. Иммиграционная политика Канады основана на текущих потребностях в определенных специалистах на рынке труда, поэтому у иностранца, закончившего канадский университет, есть возможность найти работу в стране после окончания учебы.

17:00-17:45 – Возможности получения образования в США. Система образования США представлена различными учебными учреждениями, где учащиеся, в зависимости от своего возраста, целей и способностей, могут получить различный уровень подготовки как среднего образования, так и высшего.

17:45-18:00 – Проведение розыгрыша среди посетителей выставки.

18:00 – Завершение выставки.

Найти информацию о предстоящей выставке, а также пройти регистрацию можно на сайте по ссылке или связаться по телефону: (8442)333-228.