Билайн и поисково–спасательный отряд «Лиза Алерт» проанализировали данные по работе сервиса SMS-информирования о пропавших людях «Потеряться – не значит пропасть».

За 11 месяцев работы сервиса разослана информация о 783 инцидентах, направлены 1,087 миллионов сообщений. С декабря прошлого года к SMS-информированию подключилось более 21 тысячи волонтеров.

Сервис (https://lizaalert.beeline.ru) разработан на технической базе Билайн и запущен в декабре 2017 года специально для решения главной задачи «Лиза Алерт» — привлечь как можно больше людей, находящихся рядом, к поискам пропавших. Добровольцы после подключения к рассылке получают SMS-уведомления о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города.

Евгения Чистова, руководитель корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом»: «Наш сервис помогает отряду «Лиза Алерт» оперативно проинформировать волонтеров, а также привлечь новых добровольцев к поискам. Успех поисковых операций и жизнь потерявшихся людей очень часто зависит от того, сколько людей и как быстро придут на помощь. Мы призываем всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора подписаться на получение бесплатных SMS, чтобы помогать в поисках, которые могут проходить совсем рядом с ними».

По данным ПСО «Лиза Алерт» за 2018 год, в настоящее время из 10989 заявок на поиски 8514 операций с участием волонтеров завершились успешно и потерявшихся людей удалось найти живыми.

По сравнению с предыдущими годами ПСО «Лиза Алерт» наблюдает рост количества заявок о пропавших людях. Этот прирост отряд сравнивает не с абсолютным увеличением количества пропавших, а с появлением большего количества региональных поисковых подразделений: у людей появляется надежда на оперативную помощь, а у отряда — возможность реагирования на большее количество инцидентов по всей России, а также привлечения большего числа волонтеров с помощью совместного с Билайн сервиса SMS-информирования.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» — некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по поиску пропавших людей. В 2012 году Билайн запустил горячую линию для отряда, а в 2017 году – сервис SMS-информирования lizaalert.beeline.ru. Горячая телефонная линия по поиску пропавших людей и сервис SMS-рассылки являются бесплатными и доступны всем абонентам всех операторов связи.