Жителей и гостей города приглашают отпраздновать День матери в ТРЦ «Акварель». В честь этого праздника в торговом центре будет организована праздничная программа, в рамках которой 25 ноября с 15:00 до 17:00 центральный атриум превратится в «Таинственный сад». Настоящие мастера флористики научат вас создавать авторские композиции из сухих и живых цветов, делать своими руками ботанические обручи и эко-боксы для хранения бумажных фотографий. Участие бесплатное. Всех посетителей мастер-класса будут ждать приятные сюрпризы.

Для тех, кто особо дорожит торжественными моментами, «Акварель» подготовила особенное мероприятие. С 14:00 до 17:00 рядом с центральным атриумом вы сможете создать свою собственную живую открытку. Аттракцион «Буллет Тайм» – это съемка в движении на фоне авторских декораций, которую наше креативное агентство придумало специально для этого праздника. Всего за 8 секунд вы получаете короткий видеоролик на электронную почту или в социальные сети.