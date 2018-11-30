В этом году Волгоград, возможно, удивит новогодним убранством магазинов и кафе. А все потому, что в городе объявили о старте городского конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, питания и сферы услуг, который начнется 6 декабря. Принять участие в нем могут торговые комплексы, магазины, НТО, кафе и рестораны, а также салоны красоты, парикмахерские, ателье и другие.

Для участия в конкурсе руководителям данных организаций необходимо украсить свои объекты в новогодней тематике и направить заявку в районные администрации до 20 декабря. Лучших в 6 категориях назовет конкурсная комиссия. Еще один победитель определится в ходе народного голосования на сайте www.volgadmin.ru

При подаче заявки, которая оформляется в свободной форме, все желающие прикладывают художественно оформленный альбом с фотографиями или цифровые фотографии новогоднего убранства торгового объекта на электронных носителях. Документы принимают специалисты экономических отделов администраций районов Волгограда.

Помимо праздничного оформления фасада, входа, витражей и окон, предприниматели могут оформить и прилегающую территорию. Например, украсить деревья световой сеткой или дождем, различными светящимися украшениями, разместить фигуры сказочных персонажей, детские городки. Комиссия обязательно учтет и наличие форменной одежды с новогодней атрибутикой у персонала, а также проведение на территории объекта тематических мероприятий: благотворительных акций, новогодних распродаж, детских и молодежных праздников и другие.

В каждой номинации – «Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса (торгового центра)», «Лучшее новогоднее оформление магазина», «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта», «Лучшее новогоднее оформление ресторана», «Лучшее новогоднее оформление кафе, бара (столовой)», «Лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг» и «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли, общественного питания или сферы услуг по результатам открытого голосования» – экспертное жюри определит по 3 победителя. Одновременно с работой конкурсной комиссии с 6 по 20 декабря на официальном сайте администрации проводится открытое голосование на приз зрительских симпатий. Подведение итогов и церемония чествования победителей состоится в торжественной обстановке.

Городской конкурс на лучшее новогоднее убранство торговых объектов призван создать праздничную атмосферу и образ города в период новогодних праздников.