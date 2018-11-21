Уже на следующей неделе в Волгограде пройдет ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Единая информационная неделя для граждан с ограниченными возможностями здоровья будет проходить с 26 по 30 ноября. В эти дни запланирован комплекс мероприятий по вопросам трудоустройства — основными площадками станут Центры занятости населения региона.

Консультации пройдут на 39 площадках города и области. Сотрудники Центров занятости населения проведут специализированные ярмарки вакансий, окажут содействие в создании резюме, представят информацию о свободных рабочих местах на региональном рынке труда. В этом году квалифицированную помощь получат более 4 тысяч жителей региона. Напомним, только за последние три года в акции приняли участие более 15 тысяч человек.

Отметим, что с начала 2018 года благодаря службе занятости населения работу уже нашли порядка 2,5 тысяч обратившихся граждан с инвалидностью. Большинство из них заняты в сферах бытового обслуживания, здравоохранения, образования и социальной сфере.