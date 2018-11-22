Совсем скоро из сквера Пушкина в пойму реки Царица можно будет спуститься по лестнице. Сейчас рабочие уже укладывают на ступени белые гранитные плиты. Одновременно в сквере завершается мощение тротуарных дорожек на площади 3,5 тыс. квадратных метров. Благоустройство ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по запросам волгоградцев, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте этого года.

Для облицовки лестницы специалисты используют высокопрочные гранитные плиты толщиной четыре и шесть сантиметров. Камень крепится на бетонное основание при помощи специальной морозостойкой клеевой массы, устойчивой к перепадам температур и воздействию влажности. Работы ведутся под специальным тентом, внутри которого тепловыми пушками поддерживается необходимая температура.

Кроме того, благоустройство завершается и в сквере Пушкина: бригады подрядной организации устанавливают лавочки и монтируют навес декоративной беседки. Ранее территорию сквера и левого склона поймы реки Царицы украсили свыше 3 тысяч зеленых насаждений — специалисты высадили здесь крупномерные деревья, кустарники, а также многолетние цветы.