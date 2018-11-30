В пойме реки Царица ледовый каток будет работать до самой весны. И хотя он ещё не готов, но волгоградцам обещают, что даже при незначительном потеплении каток будет функционировать. А все за счет того, что оптимальную температуру будет поддерживать морозильная установка. Сейчас на территории уже завершилась укладка песчано-щебеночного основания под будущий ледовый каток, площадь которого составит свыше 2 тысяч квадратных метров.

— В настоящее время специалисты приступили к возведению бетонной подушки для катка, — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Погребной. – Поддерживать необходимую температуру льда до начала весны будет специальная морозильная установка.

Активно провести досуг можно будет и на левом склоне поймы реки Царицы: от сквера Пушкина подрядная организация обустроит три трассы спуска на надувных санках (тюбингах) со специальным бугельным подъемником. Реконструкция ведется в рамках муниципально-частного партнерства, по окончании всего комплекса работ пустырь станет современным парком в центре города.

— В зимний период в пойме появятся детский игровой комплекс, кафе, ярмарочные домики, сцена, а также пункты проката коньков и тюбингов, — отметил представитель компании-инвестора Дмитрий Хохлов. – Таким образом, на территории парка будут организованы зоны отдыха для горожан любого возраста.