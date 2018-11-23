В ноябре свое 90-летие отмечает Центральная испытательная лаборатория природной питьевой воды (ЦИЛППВ) – та самая, которая следит за качеством воды городского водопровода. И это 90 лет преданности делу.

До 1908 года в Царицыне за качеством воды не следил никто. Да и качество было, прямо скажем, так себе: только в 1908-м впервые были предприняты попытки обеззараживания воды хлором. Городские лаборатории фиксировали, что с питьевой водой всё плохо, и только через два десятка лет стало ясно — за качеством воды нужно следить там, где ее готовят.

Лаборатория на Центральном водопроводе была организована в 1928 году. С пуском Северного водопровода в 1934 году там создали свою, потом их объединили, а название сохранилось – Центральная. С тех самых пор лаборатория поселилась в здании очистных сооружений Северного водопровода, ныне водоочистных сооружений (ВОС) Тракторозаводского района, самой большой фабрики питьевой воды в городе. В 1960-х на юге города заработали Кировские ВОС – и там сегодня работает филиал Центральной лаборатории.

Она следит за качеством воды на входе и на выходе. Анализируя поступающую на ВОС волжскую воду, дает рекомендации: какую стадию очистки усилить. И проверяет качество на выходе – на соответствие санитарным нормам и правилам. А еще контролирует качество воды в сети, отбирая около тысячи проб в месяц. Сравните: в 1948 году достижением были 20 проб в месяц, в 1975-м – 250. Проверяют воду после устранения аварийных ситуаций, выезжают по жалобам горожан. Лаборантов зовут на помощь, если нужно определить источник воды, бьющей из-под земли: если вода питьевая – значит, течь на водопроводе, если нет – скорее всего, грунтовые воды.

Так что пусть вас не сбивают с толку белоснежные халатики. Лаборант химанализа– такой же рабочий водоканала, как слесарь и сварщик. И точно так же в зной и холод – на земле. Ночью? Значит, и ночью. Умение отбиваться от бродячих собак в кущерях Волгограда у них на высоте. А в лаборатории им нужны другие качества – точность и скрупулезность в анализах.

Удивительное дело: условия труда – не мёд, работа трудная, ответственная, но бесконечно любимая. Текучка кадров здесь, конечно, есть, как и везде, не все выдерживают, но уж если сложилось – так на всю жизнь. 44 года проработала в лаборатории Людмила Константиновна Уманская, вырастившая целое созвездие преданных делу коллег. Антонина Ивановна Филиппова, будучи начальником лаборатории, частенько приводила на работу дочку Таню – просто не с кем было ее оставить. Таня выросла, выучилась и сама стала начальником лаборатории, а сейчас работает в Москве. А вообще они всегда были большой дружной семьей. Вместе работали, вместе учились, растили детей, пели на праздниках и плакали, провожая на пенсию своих ветеранов.

90-летие лабораторий сотрудницы отметили по-семейному тепло. Ведь за годы работы они стали по-настоящему семьей и пережили успехи и разочарования, взлеты и падения.

«Я люблю свою работу, – говорят эти женщины, – потому что она интересная… ответственная… красивая… увлекательная… А самое главное – она нужна людям!»

Она очень нужна. Лаборатория шла в ногу с прогрессом: с развитием науки и ростом качества жизни работа все время усложнялась. И сегодня получившая государственную аккредитацию лаборатория с новым точнейшим оборудованием – одна из лучших в стране.