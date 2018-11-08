Всех желающих, кто хочет лучше понимать себя и других, приглашают на встречу клуба общения «Психология+» — «Игра в портреты», которая пройдет в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи.

Участников встречи ждёт знакомство с архетипом в юнгианском анализе – Персоной. На встрече можно будет научиться преодолевать отчуждение между желанием производить хорошее впечатление и своими подлинными эмоциями.

Отметим, что клуб общения «Психология+» был запущен в отделе Центр САМ Волгоградской областной библиотеки для молодёжи в апреле 2011 года. Клуб даёт возможность в неформальной обстановке обсуждать волнующие проблемы, отрабатывать способы и приёмы саморегуляции и межличностного взаимодействия при участии опытного психолога.

Клуб всегда открыт для новых участников – программа построена таким образом, что каждый желающий может присоединиться в любой момент. Вход свободный. По всем вопросам обращаться по телефону 8(8442)94-45-44 к Наталье Владимировне Лежневой.