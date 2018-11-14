Русский инженер всегда отличался своей изобретательностью и способностью создать невозможное. Достаточно вспомнить хрестоматийного Левшу, который сумел подковать блоху, сделанную английскими мастерами. Потомки мастера встречаются и в современной России. А некоторые из них работают в ООО «Концессии водоснабжения». То, что они делают, вполне сопоставимо с подвигом Левши.

Ни для кого не секрет, что основная часть городских стоков попадает на очистные сооружения острова Голодный. В огромных бассейнах под открытым небом сточные воды очищаются микроорганизмами активного ила. Для их нормальной жизнедеятельности нужна регулярная подача воздуха. Иначе уже через восемь часов активный ил превратится в зловонную жижу. В зависимости от установленных технологических схем, воздуходувные установки «съедали» от 75 до 90% всей электроэнергии, необходимой для работы очистных сооружений.

— Проблема была еще и в том, что установок шесть, и постоянно работали две-три, — говорит заместитель главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» по технической политике Дмитрий Лебедев. – Зачастую работы двух установок было мало, а трех – много. Но не было бы счастья, да несчастье помогло.

Одна из воздуходувных установок вышла из строя. Ее демонтировали и отдали инженерам компании. Что называется, на опыты. Мол, все равно она уже неремонтопригодна.

Мужики покумекали, подумали – и придумали. Решение оказалось крайне изящным и эффективным. В старый корпус поместили новую начинку. Причем некоторые детали оказались уникальными, и созданными в единственном экземпляре. К примеру, новый ротор воздуходувки весом около двух тонн и очень сложный по конструктивному исполнению изготовили аж в Хабаровске на заводе «Дальэнергомаш» — единственном в России предприятии, специализирующемся на выпуске подобной продукции. Новый ротор приводится в движение новым электродвигателем чуть меньшей мощности. Опустим все тонкие технические подробности, скажем только, что пробный пуск прошел удачно. Причем настолько удачно, что новая установка, собранная силами кулибиных из «Концессий водоснабжения», работает без остановок с мая 2018 года.

— Стоимость новой такой установки начинается от 50 миллионов рублей, — говорит Дмитрий Лебедев. – Нам удалось собрать фактически новый агрегат всего за 10 миллионов. На выходе получили не только успешно работающий агрегат, но экономию по электроэнергии в 10 тысяч киловатт/часов в сутки.

Опыта реконструкции таких установок не было больше нигде в России. Маленькие насосы? Да, чинили, но такие крупные… Отремонтированная установка работает уже полгода и с лихвой оправдала все потраченные на нее деньги.

Для справки: воздуходувная станция канализационных очистных сооружений Волгограда введена встрой в 1975 году. Станция оснащена тремя воздуходувными агрегатами Н 750-23-1,6 производительностью по воздуху 750 м3/мин (45000 м3/ч) и тремя агрегатами марки ЦНВ 800-23-1,6 – 800 м3/мин (48000 м3/ч). Общее время наработки агрегатов составляет более 1 млн. машиночасов.