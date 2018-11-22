Специально для болельщиков в день матча на стадионе «Волгоград Арена» городские электрички будут делать дополнительные остановки на о.п. Мамаев Курган 24 ноября.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе «Волгоград Арена» 24 ноября 2018 года, «городская электричка» №6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт будет делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган:

— №6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:29. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:32. Прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 14:00.

Кроме того, 24 ноября 2018 года продляется маршрут и изменяется расписание пригородного поезда №6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка. В это день данный электропоезд будет курсировать в направлении Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:32. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:38, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:53.