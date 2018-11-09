Скоро наступят зима и морозы, но осень ещё не попрощалась, а значит, пора собираться на бал. И это будет не обычный бал, а самый настоящий «Бал Хризантем», который организовывает Волгоградский региональный ботанический сад. Он пройдет 23 ноября на площадке Волжского Дома творчества детей и молодежи.

В программе праздника – конкурс флористов, в ходе которого лучшие мастера цветочного дела изготовят композиции из хризантем, выступление творческих коллективов, а также выставка, где будут представлены как традиционные и давно любимые волгоградцами, так и новые, необычные сорта хризантемы.

Увидеть все многообразие сортов и форм хризантем все желающие смогут и на следующий день. В субботу, 24 ноября Волгоградский региональный ботанический сад приглашает всех на день открытых дверей. Он пройдет на площадке оранжерейного хозяйства сада в Волжском. Посетители смогут не только насладиться великолепием и благоуханием тысяч цветущих хризантем, но и устроить яркую фотосессию в зоне, украшенной изготовленными флористами цветочными композициями.

Подробную информацию об участии в празднике и посещении дня открытых дверей можно узнать по телефону – 8(8443)-41-60-11.